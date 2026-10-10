Магнитная буря 10 октября: сколько баллов будет

Магнитная буря / © Associated Press

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В субботу, 10 октября, магнитная буря немного слабеет. Ожидается возмущение с К-индексом 4 (желтый уровень).

Об этом сообщает портал meteoagent и Британская геологическая служба.

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В ближайшие несколько дней на геомагнитную активность Земли может повлиять сразу несколько корональных выбросов массы (CME). Кроме того, в течение первых двух прогнозируемых периодов возможно дополнительное влияние корональной дыры в южной части Солнца.

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Магнитная буря 10 октября. Фото: meteoagent.

Заметим, что магнитные бури оказывают влияние на здоровье людей. Особенно склонны к ухудшению метеозависимые самочувствия, лица с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них могут быть головные боли, повышенное давление, слабость, бессонница и т.д.

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