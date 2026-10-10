Магнітна буря 10 жовтня: скільки балів буде

Магнітна буря / © Associated Press

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У суботу, 10 жовтня, магнітна буря трохи слабне. Очікується збурення з К-індексом 4 (жовтий рівень).

Про це повідомляють портал meteoagent та Британська геологічна служба.

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У найближчі кілька днів на геомагнітну активність Землі можуть вплинути одразу кілька корональних викидів маси (CME). Крім того, протягом перших двох прогнозованих періодів можливий додатковий вплив корональної діри в південній частині Сонця.

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Магнітна буря 10 жовтня. Фото: meteoagent.

Зауважимо, що магнітні бурі впливають на здоров’я людей. Особливо схильні до погіршення самопочуття метеозалежні, особи з гіпертонією та серцево-судинними захворюваннями. У них можуть бути головний біль, підвищений тиск, слабкість, безсоння тощо.

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