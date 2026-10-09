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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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До України йде холодний фронт: синоптикиня попередила про дощі та сильний вітер

Погода в Україні почне змінюватися наприкінці робочого тижня. Атмосферний фронт принесе дощі та похолодання до низки областей.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Дощі та пориви вітру накриють Україну

Дощі та пориви вітру накриють Україну / © pexels.com

У суботу, 10 жовтня, дощу не буде ніде в Україні, а в неділю погодні умови зміняться.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в суботу, 10 жовтня

У більшості областей України передбачається +18…+22, у південній частині до +24, трохи свіжіше буде в північній частині — +16…+18.

Погода в неділю, 11 жовтня

У неділю черговий атмосферний фронт принесе дощі до західних областей України та на Вінниччину. Опади також пройдуть у північних областях.

На півдні, сході та в більшості центральних областей дощів у неділю не очікується.

Температура повітря 11 жовтня буде низькою у західних областях, +10…+13, на решті території переважатиме тепла повітряна маса +19…+24, на півдні України — +23…+26.

Погода в Києві у вихідні

У Києві 10 жовтня опадів не передбачається, рвучкий вітер стихне після обіду, максимальна температура повітря коливатиметься у межах +17.

У неділю, 11 жовтня, у столиці потеплішає до +21, істотні опади малоймовірні, надвечір пройде невеликий дощ.

Раніше стало відомо, що деякі області отримали тривожне попередження — прогнозують надзвичайну пожежну небезпеку.

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