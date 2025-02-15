Беринчик нокаутом проиграл Дэвису и потерял пояс WBO в легком весе

В ночь на 15 февраля на легендарной арене "Madison Square Garden" в Нью-Йорке (США) состоялся бой за звание чемпиона мира по версии WBO в легком весе, в котором украинец Денис Беринчик не сумел защитить свой пояс, потерпев поражение от американца Кейшона Дэвиса.

В третьем раунде украинец побывал в нокдауне – опустился на колени после пропущенного удара по корпусу. Денис сразу же поднялся на ноги и продолжил поединок.

В четвертом раунде американец нокаутировал украинца. Пропустив серию мощных ударов, Беринчик уже не смог подняться.

Для Дениса это была первая защита титула WBO в легком весе, который он завоевал в мае 2024 года, раздельным решением судей одолев мексиканца Эмануэля Наваррете.

36-летний Беринчик потерпел первое поражение в своей карьере. До этого Денис одержал 19 побед (9 – нокаутом) в 19 поединках на профессиональном ринге. Он является серебряным призером Олимпийских игр-2012 в Лондоне.

В послужном списке 25-летнего Кейшона теперь 13 побед (9 – нокаутом) и ни одного поражения. Он является серебряным призером Олимпийских игр-2020 в Токио.

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