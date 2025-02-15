Три знака, которым сегодня не стоит никому верить

День, когда активизируются мошенники всех мастей – столкновение с ними может самым негативным образом сказаться на материальном положении – прежде всего, на кошельке – и, как следствие на моральном состоянии: на хорошее настроение в таком случае можно не рассчитывать.

Сегодня, 15 февраля, верить кому-либо на слово нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них – особенно.

Овен

Овны слишком упрямы для того, чтобы следовать чужому мнению, но сегодня они, скорее всего, дадут слабину и примут на веру слова другого – явно нежелающего им добра – человека. Звезды надеются, что они успеют опомнится и отказаться от плана, который им предложат.

Козерог

Козероги, как правило, никому не позволяют менять их убеждения, они, скорее, рассорятся с человеком, подталкивающему их к такому решению. Но сегодня для них особенно важно не принимать скоропалительных решений, потому что уже завтра, они могут о них придется пожалеть.

Водолей

Водолеи меняют свое мнение по семь раз на день, тем не менее, они опираются только на свое видение обстановки. Сегодня же представители знака могут пойти на поводу у чужого мнения, что может привести их совсем не к тому результату, на который они рассчитывают.

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