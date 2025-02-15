Астрологический прогноз на 15 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: от начала новых дел лучше отказаться, но, несмотря на выходной, можно и нужно продолжать работу над теми, которые были начаты ранее.
Символ дня: Лед.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: зеленый.
Счастливые камни дня: кахолонг, опал, шпинель.
За какую часть тела отвечает: почки.
Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, длятся долго, но проходят без последствий и осложнений.
Питание дня: жирные и мясные блюда необходимо заменить растительной пищей.
Стрижка дня: для стрижки день небезопасен.
Дачные работы дня: можно делать обрезку деревьев и кустарников, пересаживать домашние астения.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры против сглаза и порчи.
Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают о проблемах, которые существуют в жизни человека.
Табу дня: необходимо отказаться от вредных привычек.
Цитата дня: «Конечная цель любой деятельности человека – достижение покоя» (Зигмунд Фрейд).
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