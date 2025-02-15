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Астрологический прогноз на 15 февраля

Астрологический прогноз на 15 февраля

Лед - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: от начала новых дел лучше отказаться, но, несмотря на выходной, можно и нужно продолжать работу над теми, которые были начаты ранее.

Символ дня: Лед. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: зеленый. 

Счастливые камни дня: кахолонг, опал, шпинель.

За какую часть тела отвечает: почки. 

Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, длятся долго, но проходят без последствий и осложнений. 

Питание дня: жирные и мясные блюда необходимо заменить растительной пищей. 

Стрижка дня: для стрижки день небезопасен. 

Дачные работы дня: можно делать обрезку деревьев и кустарников, пересаживать домашние астения. 

Магия и мистика дня: можно читать заговоры против сглаза и порчи. 

Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают о проблемах, которые существуют в жизни человека. 

Табу дня: необходимо отказаться от вредных привычек. 

Цитата дня: «Конечная цель любой деятельности человека – достижение покоя» (Зигмунд Фрейд). 

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