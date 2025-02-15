Астрологічний прогноз на 15 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: від початку нових справ краще відмовитися, але, незважаючи на вихідний, можна і потрібно продовжувати роботу над тими, що були розпочаті раніше.

Символ дня: Лід.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливий день: 9.

Щасливий колір: зелений.

Щасливі камені дня: кахолонг, опал, шпинель.

За якусь частину тіла відповідає: нирки.

Хвороби дня: захворювання, що розпочалися цього дня, тривають довго, але проходять без наслідків та ускладнень.

Харчування дня: жирні та м'ясні страви необхідно замінити рослинною їжею.

Стрижка: для стрижки день небезпечний.

Дачні роботи дня: можна робити обрізання дерев та чагарників, пересаджувати домашні астенія.

Магія та містика дня: можна читати змови проти пристріту та псування.

Сни дня: сни цієї ночі розповідають про проблеми, які існують у житті людини.

Табу дня: необхідно відмовитись від шкідливих звичок.

Цитата дня: «Кінцева мета будь-якої діяльності – досягнення спокою»(Зігмунд Фройд).

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