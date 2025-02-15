Стало відомо, де просунувся ворог на Донбасі

Мапу бойових дій на фронті оновлено.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

Згідно з повідомленням, ворог просунувся біля Зеленівки та Дачного.

Нагадаємо, напередодні DeepState повідомляли про те, що ЗСУ відновили позиції у важливому населеному пункті Донеччині.

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