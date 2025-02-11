ЗСУ відновили позиції у важливому населеному пункті Донеччині: мапи DeepState

Українські Сили оборони відновили позиції в Піщаному Донецької області. Село розташоване неподалік від Покровська.

Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

Незважаючи на успіхи українських військових, росіяни мають просування біля семи населених пунктів, п'ять з яких на Донеччині.

Піщане. Мапа DeepState.

Окупаційні війська мають успіхи біля Великої Новосілки, Водяного Другого, Срібному та Андріївці, у Запоріжжі Донецької області. Окрім того, російська армія просунулася в Курській області - біля Свердлікового, Миколаїво-Дар'їного.

Просування РФ в Курській області. Мапа DeepState.

Велика Новосілка. Мапа DeepState.

Водяне Друге. Мапа DeepState.