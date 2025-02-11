ЗСУ відновили позиції у важливому населеному пункті Донеччині: мапи DeepState

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Українські Сили оборони відновили позиції в Піщаному Донецької області. Село розташоване неподалік від Покровська.
Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
Незважаючи на успіхи українських військових, росіяни мають просування біля семи населених пунктів, п'ять з яких на Донеччині.
Окупаційні війська мають успіхи біля Великої Новосілки, Водяного Другого, Срібному та Андріївці, у Запоріжжі Донецької області. Окрім того, російська армія просунулася в Курській області - біля Свердлікового, Миколаїво-Дар'їного.