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ЗСУ відновили позиції у важливому населеному пункті Донеччині: мапи DeepState

ЗСУ відновили позиції у важливому населеному пункті Донеччині: мапи DeepState

ЗСУ. / Фото: Associated Press

доповнюється

Українські Сили оборони відновили позиції в Піщаному Донецької області. Село розташоване неподалік від Покровська. 

Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

Незважаючи на успіхи українських військових, росіяни мають просування біля семи населених пунктів, п'ять з яких на Донеччині.

Піщане. Мапа DeepState. / ©
Піщане. Мапа DeepState.

Окупаційні війська мають успіхи біля Великої Новосілки, Водяного Другого, Срібному та Андріївці, у Запоріжжі Донецької області. Окрім того, російська армія просунулася в Курській області - біля Свердлікового, Миколаїво-Дар'їного.

Просування РФ в Курській області. Мапа DeepState. / ©
Просування РФ в Курській області. Мапа DeepState.
Велика Новосілка. Мапа DeepState. / ©
Велика Новосілка. Мапа DeepState.
Водяне Друге. Мапа DeepState. / ©
Водяне Друге. Мапа DeepState.
Просування росіян на Донеччині. Мапа DeepState. / ©
Просування росіян на Донеччині. Мапа DeepState.

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