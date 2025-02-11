Росіяни стають дедалі ближче до Костянтинівки – журналіст

Удари окупантів по Костянтинівці можна сприймати як атаку у тил українського угруповання, яке обороняє три напрямки.

Російські війська стають дедалі ближчими до міста Костянтинівка Донецької області. Тому ворог може застосовувати по населеному пункту ширший спектр озброєнь.

Про це розповів головний редактор "Суспільне. Донбас" Андрій Крамченков, повідомляє "Еспресо".

Крамченков зауважив, що навколо Костянтинівки є три активних напрямки.

"Костянтинівка – це ближній тил угруповання, яке обороняє з одного боку Часів Яр, з іншого – Курдюмівку і Торецьк. Тобто, якщо подивитись на мапу, є дуга навколо Костянтинівки. На півночі вона спирається на Часів Яр, вершина цієї дуги – Курдюмівка, і на півдні – це майже повністю зруйнований Торецьк", – розповів журналіст.

Також читайте Як стабілізувати фронт: відповідь генерала Наєва

За його словами, ворожі удари по Костянтинівці можна сприймати як удар у тил українського угруповання, яке обороняє три напрямки. Водночас ці три напрямки є флангами оборони міста.

"Те, що почастішали удари, раніше я пов'язував із тим, що росіяни виходять на висоти, але військові цю ідею відкидають і кажуть, що мова йде про відстань. Росіяни все ближче до Костянтинівки, тому вже ширша номенклатура озброєнь може застосовуватись по цьому місту", – розповів Крамченков.

До слова, як заявив напередодні речник оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Дмитро Запорожець, якщо росіяни окупують Часів Яр, то наступним оборонним вузлом стане Костянтинівка.