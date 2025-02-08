Бої за Торецьк: Washington Post оцінив, чим небезпечна окупація міста

Міноборони РФ заявило 7 лютого, що російські війська нібито захопили місто Торецьк на Донеччині. Якщо це підтвердиться, як пише The Washington Post, воно призведе до подальшого просування окупантів у Донецькій області, хоч і ціною їхніх великих втрат.

Водночас, зазначається, офіційно Україна не коментувала ситуації в Торецьку. Лише пресофіцер 28-ї бригади Євген Алхімов телефоном повідомив агентству Associated Press, що його підрозділ перебуває і далі на своїх позиціях, а цього, мовляв, не було б, якби Торецьк впав. Він додав, що російські інтенсивні штурмові дії тривають.

Видання пише, що карта DeepState увечері в четвер показувала, що "українські війська були на північно-західній околиці Торецька і все ще мали деяких солдатів усередині самого міста".

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Також наводяться дані Міноборони РФ про те, що "українські військові потужно укріпили Торецьк і розвинули мережу підземних комунікацій, перетворивши практично кожну будівлю на добре захищені вогневі позиції". Зазначається, що українські війська також використовували вугільні шахти та породні відвали в західній і північній частинах міста як оборону.

Раніше в ОСУВ "Хортиця" повідомляли, що росіяни штурмують позиції ЗСУ у міській забудові Часового Яру та Торецька.

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