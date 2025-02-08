Зеленський відповів, чи приїде Трамп до України

Сам Трамп заявив, що скоро зустрінеться із Зеленским, проте уточнив, що не збирається до України найближчим часом.

Сполучені Штати – головний партнер для України, тому його візит до Києва буде надзвичайно важилвим.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для Reuters, яке опублікував Офіс президента.

"Ми будемо чекати на Трампа. Нам потрібні результативні візити. Сам візит – це вже великий результат. Але все одно хочеться, щоб був серйозний результат між нашими країнами. Тому такий візит треба готувати. Я думаю, треба зробити все, щоб мати чітке розуміння, як закінчиться війна, що ми зможемо зупинити Путіна, що ми будемо розвивати нашу Україну далі, що ми будемо забезпечені безпековим щитом", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня. Проте Трамп уточнив, що не збирається до України найближчим часом.

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