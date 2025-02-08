Зеленский ответил, приедет ли Трамп в Украину

Сам Трамп заявил, что скоро встретится с Зеленским, однако уточнил, что не собирается в Украину в ближайшее время.

Соединенные Штаты – главный партнер для Украины, поэтому его визит в Киев будет чрезвычайно важным.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Reuters, которое опубликовал Офис президента.

"Мы будем ждать Трампа. Нам нужны результативные визиты. Сам визит – это уже большой результат. Но все равно хочется, чтобы был серьезный результат между нашими странами. Поэтому такой визит надо готовить. Я думаю, нужно сделать все, чтобы иметь четкое понимание, как закончится война, что мы сможем остановить Путина, что мы будем развивать нашу Украину".

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что предположительно встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе. Однако Трамп уточнил, что не собирается в Украину в ближайшее время.

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