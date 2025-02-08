Шольц призвал увеличить присутствие НАТО в Гренландии

Шольц считает, что Китай и Россия очень заинтересованы в новых судоходных путях в Арктике.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что принцип "границы не должны перекраиваться силой", который применяется к Украине, должен действовать "ко всем".

Об этом канцлер Германии заявил в интервью RND.

"Мы поддерживаем Украину, потому что агрессивная война российского президента нарушает важный принцип европейского мирного порядка: границы не должны перекраиваться силой. Этот принцип должен применяться ко всем", — отметил Шольц.

Он подчеркнул, что климатические изменения открывают новые судоходные пути в Арктике, "в которых Китай и Россия очень заинтересованы".

"Вот почему существуют законные вопросы безопасности, которые мы должны обсуждать друг с другом в НАТО. По моему мнению, мы должны увеличить присутствие НАТО в Гренландии", — добавил канцлер.

Напомним, во Франции заявили, что готовы отправить войска в Гренландию.

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