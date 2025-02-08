Оккупанты попали УАБом в дом в Гуляйполе: пострадала семья с детьми

Отец и мать получили осколочные ранения и травмы головы, дети – контузии.
Россияне нанесли минимум шесть ударов по Гуляйполю Запорожской области 8 февраля. Одна из управляемых авиабомб влетела в дом, пострадала семья с детьми.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.
"Минимум шесть ударов нанесли россияне по прифронтовому Гуляйполю", – рассказал он.
По словам главы ОВА, родители и двое детей пострадали в результате вражеского обстрела Гуляйполя.
"Российские УАБы разрушили дом, где проживала семья. Отец и мать получили обломочные ранения и травмы головы, дети — контузии", — отметил Федоров.
Напомним, ВСУ сбили УАБ над Запорожьем секретным украинским оружием.
▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ЭТО НЕВЕРОЯТНО! ВСУ секретным оружием СБИЛИ УАБ над Запорожьем!
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