Зеленский рассказал, можно ли сейчас прекратить огонь

Путин не остановится никогда, пока не достигнет своей цели.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что простое прекращение огня без предоставления гарантий безопасности только усугубит угрозу от России.

Об этом он сообщил во время интервью Reuters.

По его словам, такая пауза позволит России экономически укрепиться, нарастить военный потенциал и снова атаковать Украину.

"Это значит дать паузу, пусть он (Путин — ред.) зарабатывает эти триллионы, потому что пули не будут летать. И где гарантии безопасности для нас (Украина-ред.). То есть он когда начнет зарабатывать деньги, а потом подними свою экономику, поднимет свою армию, будет вкладывать эти деньги", – обьяснил президент.

Он отметил, что следующим шагом уже будет Днепропетровская область.

Президент подчеркнул, что Украине нужны действенные гарантии безопасности для устойчивого мира. По его мнению, только мощные международные механизмы могут приостановить новую агрессию России.

"Это не просто обобщение, это сила, которая может остановить новую агрессию Путина. Действенные гарантии безопасности для устойчивого мира", — подытожил Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что российские кафиры захватили целый комплекс ресурсов во временно оккупированной части Запорожской области.

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