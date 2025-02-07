Mirage 2000 может уничтожать российские самолеты в воздухе – эксперт

При наличии дальнобойных ракет, способных поражать на расстоянии 120-140 км — российские самолеты будут уничтожены до достижения ими рубежей.

Mirage 2000 может уничтожать российские самолеты в воздухе.

Об этом в эфире "КИЕВ24" заявил президент Всеукраинской авиационной организации Геннадий Хазан.

"При наличии дальнобойных ракет, способных поражать на расстоянии 120-140 км — российские самолеты будут уничтожены до достижения ими рубежей", — объясняет президент Всеукраинской авиационной организации.

По словам Геннадия Хазана, если у Украины будет возможность одномоментно поднять в воздух 200-250 самолетов, эпоха, когда РФ говорила, что господствует в воздухе, останется далеко в прошлом.

Напомним, что Воздушные силы ВСУ получили долгожданные французские истребители Mirage 2000 и F-16. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров. По его словам, эти боевые машины усилят возможности украинской армии.

К слову, ранее авиационный эксперт Валерий Романенко высказал мнение, что Mirage 2000 могут усилить украинскую ПВО, сбрасывать крылатые бомбы и запускать антирадарные ракеты.

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