Где именно Украину будут защищать истребители Mirage: оценка эксперта

В частности, Mirage способны запускать ракеты Storm Shadow/SCALP. Однако для ударов этими ракетами по России нужно разрешение западных партнеров.

Полученные Украиной истребители Mirage 2000 позволят частично защитить небо в прифронтовой и приграничной зоне. А еще эти самолеты существенно увеличат потенциал по ударам по вражеской территории или по объектам у оккупированном Крыму.

Такое мнение эксперт и заместитель директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский выразил в эфире "Суспильного радио".

Эксперт рассказал, что радиолокационные средства Mirage 2000-5F способны "видеть" на расстояние до 100 км. На такое же расстояние эти истребители могут запускать ракеты класса воздух-воздух. Это позволяет частично выполнить задачи по защите неба в прифронтовой и приграничной зоне. Например, можно будет сделать невозможными подлеты вражеской авиации.

Храпчинский считает, что Mirage 2000 существенно увеличат потенциал Украины по ударам по российской территории или по территории захваченного врагом Крыма.

Специалист отметил, что эти истребители – что-то вроде украинских Су-24.

"Они имеют вооружение с возможностью наносить удары как по наземным, так и по воздушным целям. Две 30-миллиметровые пушки, которые есть на борту, могут работать на расстоянии до двух тысяч метров", — рассказал эксперт.

Переданные Украине истребители Mirage также могут запускать ракеты Storm Shadow/SCALP. Однако для ударов этими ракетами по России нужно разрешение западных партнеров.

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В то же время Храпчинский акцентировал, что самолеты одного типа, например Mirage, в целом не решают проблем. Однако в комплексе с истребителями F-16 и самолетами дальнего радиолокационного обнаружения можно решить ряд вопросов получения паритета с врагом в воздухе. В частности, на линии фронта.

На сегодняшний день этого паритета на линии боевого столкновения не имеют ни Украина, ни Россия. Все потому, что враг боится залетать на территорию Украины из-за активного применения средств РЭБ. По этой же причине, украинским защитникам сложно залетать на российскую территорию.

Специалист считает, что истребители F-16 могут прикрывать истребители Mirage в ходе наземных операций.

"Дополнительно мы говорим, что у нас будут самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Saab, которые будут предоставлять указания и в реальном времени будут видеть, что происходит на расстоянии до 600 километров. Где развернуты средства ПВО, РЭБ. Где и какие средства поражения размещены на территории врага. Они могут предоставлять такие целеуказания, чтобы уже можно было отрабатывать либо из-под крыла F-16, либо с Mirage, либо из наших "МиГов" или "Сушек", – объяснил Храпчинский.

Он подчеркнул, что Украине очень нужны самолеты Saab, ранее обещанные государству.

К слову, ранее авиационный эксперт Валерий Романенко выразил мнение, что Mirage 2000 могут усилить украинскую ПВО, сбрасывать крылатые бомбы и запускать антирадарные ракеты.