Остановить Путина можно при одном условии: британский генерал сообщил детали

Есть только одна гарантия безопасности, которая поможет сдержать Россию. Единственное условие, при котором российский диктатор Владимир Путин остановится, — это столкновение с более мощной военной силой.

Об этом рассказал Ричард Ширрефф — британский генерал в отставке, бывший заместитель Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе в интервью "Телеграфу".

"Единственное условие, при котором Путин остановится, — если столкнется с преобладающей военной силой. Но это значит, что страны НАТО должны будут признать, что они вступают в войну против России. Действительно ли они готовы отправить своих солдат в такую ситуацию? Я просто не вижу политической воли для такого шага", – отметил он.

Так называемый "мирный план Джей Ди Венса", сигналы, которые мы слышим из Вашингтона, по словам британского генерала, дают понять, что американские солдаты не ступят на украинскую землю.

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"Для меня вывод такой: даже если Трамп попытается заключить соглашение, предусматривающее "замораживание" конфликта, не думаю, что это действительно "заморозит" его. Я думаю, что он будет продолжаться. Возможно, будет пауза или что-то подобное. Но война будет продолжаться", — резюмировал Ширрефф.

Напомним, спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог заявил, что президент Дональд Трамп готов удвоить санкции США против России, чтобы заставить ее прекратить войну в Украине.

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