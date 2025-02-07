Ермак провел разговор со спецпредставителем Трампа: о чем говорили

Стороны, в частности, обсудили предстоящий визит Келлога в Украину.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел разговор со спецпредставителем США по Украине и России Китом Келлогом.

Об этом Ермак сообщил в Telegram.

"Обсудили его будущий визит в Украину, который для нас очень важен. Справедливый и устойчивый мир – приоритет для Украины. Также говорили о ситуации на фронте, вопросе безопасности гражданского населения Украины. Обсудили предстоящие встречи на Мюнхенской конференции безопасности", – рассказал руководитель ОП.

В конце разговора Ермак поблагодарил Келлога за поддержку Украины.

Ранее Кит Келлог заявил, что президент Дональд Трамп готов удвоить санкции США против России, чтобы вынудить ее прекратить войну в Украине.

Напомним, спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог прибудет в Киев 20 февраля.

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