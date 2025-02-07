Где продвинулись россияне в Донецкой области: аналитики сообщили новые данные

Российская армия продвинулась вблизи населенных пунктов Дачное и Успеновка в Донецкой области.

Об этом сообщает информационный OSINT-проект DeepState.

"Враг продвинулся в Дачном и Успеновке", — говорится в сообщении.

Ростислав Ящишин, старший лейтенант, представитель 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ по Лиманскому направлению, отметил, что противник перемещает свои силы по линии фронта, пытаясь найти места для прорыва нашей обороны.

По данным Генштаба 7 февраля, за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 101 боевое столкновение. Самая сложная ситуация – на Покровском направлении. Там произошло 36 штурмовых и наступательных действий агрессора.

Напомним, 4 февраля аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ продвигаются в Донецкой области и имели успехи в Часовом Яру.

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