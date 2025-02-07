Де просунулися росіяни на Донеччині: аналітики повідомили нові дані

Ворог не припиняє спроб захопити нові позиції.
Російська армія просунулася поблизу населених пунктів Дачне та Успенівка у Донецькій області.
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
"Ворог просунувся в Дачному та Успенівці", - йдеться у повідомленні.
Ростислав Ящишин, старший лейтенант, речник 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ з Лиманського напрямку, зазначив, що противник переміщує свої сили по лінії фронту, намагаючись знайти місця для прориву нашої оборони.
За даними Генштабу 7 лютого, протягом минулої доби на фронті зафіксовано 101 бойове зіткнення. Сама складна ситуація - на Покровському напрямку. Там відбулося 36 штурмових і наступальних дій агресора.
Нагадаємо, 4 лютого аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ просуваються на Донеччині та мали успіхи у Часовому Яру.
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