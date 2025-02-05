Скільки окупантів помре у лютому: в Міноборони Британії назвали цифру

З моменту вторгнення у лютому 2022 року Росія втратила понад 837 тисяч військових.

Темпи російських наступальних операцій залишаються високими, що призводить до значних втрат.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у своєму звіті, опублікованому в соціальній мережі X (Twitter).

У січні 2025 року Росія втратила понад 48 тисяч солдатів, а втрати за день перевищували 1000 осіб.

За оцінками експертів, у лютому цей показник продовжуватиме перевищувати 1000 осіб на день.

За даними британської розвідки:

січень 2025 року став другим найдорожчим місяцем війни для Росії з втратами у 48 240 осіб (убитих та поранених);

найбільші втрати були зафіксовані у грудні 2024 року – 48 670 осіб.

"Показник втрат Росії, ймовірно, продовжить у середньому перевищувати 1000 осіб на день у лютому 2025 року”, — зазначили в Міноборони Великої Британії.

У січні було зафіксовано другий найвищий середньодобовий показник втрат — 1556 осіб, що незначно поступається грудню 2024 року з показником 1570 осіб на день.

Експерти наголошують, що такі значні втрати відображають високий темп наступальних дій російської армії.

Нагадаємо, станом на 5 лютого загальні бойові втрати росіян у війні проти України складають 844 070 особового складу. За минулу добу було знищено 1140 загарбників.

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