Питання ЗАЕС буде ключовим під час першої зустрічі з РФ – Зеленський

Зеленський заявив, що питання деокупації ЗАЕС обговорять на першій зустрічі з росіянами.
Питання Запорізької АЕС буде підняте під час першої зустрічі сторін у дипломатичному форматі.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.
"Сьогодні ця атомна станція не працює, бо там немає менеджменту України – справедливого і професійного. Вона не працює, вона деградує і вона дуже небезпечна. І в будь-якому випадку питання Запорізької станції буде підняте під час першої зустрічі сторін у дипломатичному форматі сторін", – сказав Зеленський.
Також глава держави додав, що переговори про припинення ударів РФ по українській енергосистемі не дали результатів, оскільки Росія не зацікавлена в деескалації.
Крім того, Зеленський повідомив, що окупанти взяли у заручники двох українських енергетиків, які працювали на Запорізькій АЕС.
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