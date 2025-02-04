Скільки випадків СЗЧ в Україні: адвокат назвав цифру

Водночас офіційних даних про кількість СЗЧ в Україні немає.

Інформація про кількість випадків самовільного залишення частини (СЗЧ) серед військовослужбовців є неофіційною. За словами адвоката Владислава Михайленка, випадків СЗЧ може налічуватися як 200 тис., так і 300 тис.

Про це адвокат Владислав Михайленко сказав в ефірі "День.LIVE".

"Розмовляв з декількома співробітниками відповідних служб неофіційно і неформально, це мої знайомі. СЗЧ вже давно досягло позначки 200 тисяч. Це неофіційні дані, це може бути помилково, це те, що я чув", - зауважив адвокат.

За його словами, офіційної статистики по СЗЧ немає, тому що відсутня чітка система обліку таких випадків. Адже за правилами, таку особу мають викликати до військової служби правопорядку (ВСП). Звідти її мають доставити до СІЗО.

"СІЗО має доставити в суд, суд має винести вирок, потім має доставити в автозаку у військову частину, повернути в ту саму частину…" - пояснив адвокат.

Офіційна статистика щодо СЗЧ мала б бути, але насправді все відбувається по-іншому, тому статистики немає, сказав Михайленко.

"Наскільки я чув, якщо людину виявили, то ВСП її доставляє у військову частину. Військовослужбовця, як правило, привозять в іншу військову частину, щоб не демотивувати інших бійців", - розповів він.

Тож, за його неофіційною інформацією і згідно із раніше озвученими цифрами щодо СЗЧ, таких випадків може бути як 50 тисяч, так і 300 тисяч.

Тим часом у Зеленського відповіли, чи буде продовження терміну добровільного повернення із СЗЧ. Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук закликає військових, які втекли в СЗЧ, не зволікати з поверненням на військову службу.

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