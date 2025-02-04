Сколько случаев СОЧ в Украине: адвокат назвал цифру

В то же время, официальных данных о количестве СОЧ в Украине нет.

Информация о количестве случаев самовольного оставления части (СОЧ) среди военнослужащих неофициальна. По словам адвоката Владислава Михайленко, случаев СОЧ может насчитываться как 200 тыс., так и 300 тыс.

Об этом адвокат Владислав Михайленко сказал в эфире " День.LIVE ".

"Разговаривал с несколькими сотрудниками соответствующих служб неофициально и неформально, это мои знакомые. СОЧ уже давно достигло отметки 200 тысяч. Это неофициальные данные, это может быть ошибочно, это то, что я слышал", — заметил адвокат.

По его словам, официальной статистики по СОЧ нет, потому что отсутствует четкая система учета таких случаев. Ведь по правилам, такое лицо должно вызвать в военную службу правопорядка (ВСП). Оттуда ее должны доставить в СИЗО.

"СИЗО должен доставить в суд, суд должен вынести приговор, затем доставить в автозаке в воинскую часть, вернуть в ту же часть…" — объяснил адвокат.

Официальная статистика по СОЧ должна быть, но на самом деле все происходит по-другому, поэтому статистики нет, сказал Михайленко.

"Насколько я слышал, если человека обнаружили, то ВСП его доставляет в воинскую часть. Военнослужащего, как правило, привозят в другую воинскую часть, чтобы не демотивировать других бойцов", — рассказал он.

Так, по его неофициальной информации и согласно ранее озвученным цифрам по СОЧ, таких случаев может быть как 50 тысяч, так и 300 тысяч.

Между тем, у Зеленского ответили, будет ли продление срока добровольного возвращения из СОЧ. Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук призывает сбежавших в СЗЧ военных не медлить с возвращением на военную службу.

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