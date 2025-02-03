Как сражается 155 бригада под Покровском после скандала с СОЧ: репортаж с фронта

Французские пушки CAESAR, находящиеся на вооружении 155 бригады, работают в режиме 24 на 7, останавливая продвижение врага.

После скандала с массовым самовольным оставлением части (СОЧ) 155-я отдельная механизированная бригада ВСУ "Анна Киевская" восстановила свою боеспособность. Украинским бойцам удалось затормозить движение оккупантов под Покровском.

Об этом говорится в репортаже Андрея Цаплиенко в ТСН.Неделю.

Как воюет 155-я бригада

Враг бьет по украинским позициям под Покровскими авиабомбами, но украинская артиллерия посылает врагу ответ за каждый прилет.

Французские пушки CAESAR, находящиеся на вооружении 155-й бригады, работают в режиме 24 на 7, останавливая продвижение врага, чтобы стабилизировать линию фронта.

Точность французской артиллерии не дает врагу воплотить его очевидный план – обойти Покровск с севера и юга и попытаться окружить город. Россияне дошли почти до окраин города, но штурмовать его в лоб не стали.

"Враг наступает малыми группами, максимум по десять человек, но их много. Я называю это тактикой тараканов. Одного определенного направления наступления у них нет. Что он делает? Пытается рассредоточить наше внимание на многих направлениях", — рассказывает командир батареи 155-й бригады Петр.

Если оккупантам удается закрепиться где-нибудь в пригороде Покровска, в село залетают "Леопарды 2" 155-й бригады и разбирают дома, в которые набивается вражеская пехота.

“Техника классная. Хорошо ездит. Пушка точная. По ходовым качествам нет аналогов. Наши хуже. Если попадание в БК, то выбрасывается крышка, обратное давление. То есть здесь нет такого, как в советских, что, если попадание в башню, то она взлетает. Плюс лобовая броня намного мощнее нашей”, - делится впечатлениями Михаил, заместитель командира танковой роты 155-й бригады.

Были сомнения, будут ли эффективны в боях за Покровск колесные танки со 105-миллиметровой пушкой. Она использует четыре типа снарядов – дымовые на отход, кумулятивные, осколочно-фугасные и бронебойные.

Французское качество говорит само за себя. Относительно небольшой калибр компенсируется точностью пушки и маневренностью машины. Пока что AMX-10 не подводила наших.

“Она эффективна в разведывательных действиях. Мы можем быстро накатиться и откатиться за счет того, что она может развернуться на месте", – говорит Петр, командир AMX-10RC.

Когда лишняя секунда на поле боя может стоить жизни, такая особенность французской техники становится решающей.

Каждая новая бригада проходит через определенный период кризиса. К сожалению, 155-я "Анна Киевская" не стала исключением. Но хочется полагать, что этот период заканчивается.

Ребята хорошо научились воевать французской техникой, в частности, так называемыми колесными танками AMX-10. А командованию, наконец, стало понятно, что главное на войне не техника, какой бы совершенной она ни была, а хорошо обученные и мотивированные люди.

О проблемах с СОЧ

155-я бригада носит имя Анны Киевской, легендарной королевы Франции, дочери Ярослава Мудрого. Единственное подразделение, названное в честь женщины. Первое – полностью вооруженное и обученное французами.

Проект, который должен стать образцовым, в реальности продемонстрировал все проблемы комплектации войска, когда стало ясно, что сотни рекрутов самовольно сбежали из бригады.

Водитель AMX-10RC Василий говорит, что знает только об одном беглеце, но какой была причина не догадывается. “У нас не было. Где-то в пехоте, в тех подразделениях”, — говорит он.

О том, что послужило причиной, в бригаде говорят по-разному. Называют такие проблемы как обычный человеческий страх, у кого-то были нерешенные проблемы в семье.

“Из нашего дивизиона никто не сбежал. Сбежали оставшиеся на полигоне. Они остались без командования и начали разбегаться. Нельзя людей оставлять без командования”, – говорит Павел Гринько, командир огневого взвода

Похоже, несколько проблем сошлись одновременно в одной точке. Но всегда среди многих причин есть одна главная.

Командир батареи 155-й бригады Петр выразил мнение, что причина в слабости мобилизационного ресурса, который обеспечивают центры комплектации.

“У нас люди ушли еще с полигона. Люди уходили во Франции. Люди шли, когда мы пересекали границу с Польшей, когда мы возвращались из Франции. Но когда бригада встала в районе выполнения задач, здесь остались сознательные. Когда бригада вступила в сражения с врагом, уровень СОЧ упал до минимума”, — говорит он.

Как ни странно, сейчас во время тяжелых боев в Покровске люди возвращаются в бригаду.

Сейчас 155-я является ключевым формированием, сдерживающим продвижение врага на этом участке фронта. Бойцы начинают чувствовать, что могут останавливать российские штурмы, и именно это чувство уверенности в собственных силах помогло стабилизировать фронт.

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Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о ситуации в 155-й отдельной механизированной бригаде, которая в начале года попала в громкий скандал из-за массового СОЧ. По его словам, все негативные моменты и трудности, возникшие при ее развертывании в Украине, были проанализированы и сделаны выводы, которые будут учтены при подготовке военнослужащих.

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