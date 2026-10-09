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- Украина
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Разыск ТЦК и возвращение из-за границы: юрист объяснил, как пересечь границу
Юрист объяснил, при каких условиях мужчины, находящиеся в розыске ТЦК, могут безопасно вернуться в Украину из-за границы.
Мужчины призывного возраста, которые длительное время находятся за границей и объявлены в розыск Территориальными центрами комплектования (ТЦК), имеют возможность вернуться в Украину без риска быть задержанными непосредственно на пограничном пункте.
Впрочем, чтобы избежать принудительной доставки в военкомат, следует заранее позаботиться об урегулировании юридических вопросов. Об этом в своём выступлении на YouTube-канале рассказал кандидат юридических наук, адвокат Евгений Филипец.
По словам правозащитника, ключевым условием безопасного пересечения государственной границы является заблаговременное снятие статуса разыскиваемого лица и надлежащее оформление отсрочки от мобилизации. Именно наличие активного статуса разыскиваемого лица и невозможность удаленно оформить некоторые виды отсрочек становятся главными препятствиями для граждан, планирующих возвращение.
Большинство мужчин могут уточнить свои регистрационные данные или подать заявление на отсрочку удаленно. Например, в случае рождения третьего ребенка эту процедуру можно удобно пройти в цифровом формате через приложение «Резерв+».
В то же время в законодательстве по-прежнему предусмотрены случаи, требующие исключительно личного присутствия военнообязанного. В частности, это касается оформления ухода за больными родителями или подачи документов в связи с гибелью близкого родственника на войне — такие процедуры предусматривают обязательный визит в ЦНАП.
Адвокат подчеркивает, что если гражданин, находящийся в розыске, попытается въехать в Украину, пограничники имеют право задержать его непосредственно во время паспортного контроля — ещё до того, как он успеет лично обратиться в соответствующие государственные учреждения для урегулирования своего статуса.
Мобилизация в Украине — последние новости
В петиции в Кабмин предлагается демобилизовать военнослужащих с высшим педагогическим образованием, имеющих год профессионального стажа, пять лет непрерывной службы в условиях военного положения, а также отсутствие судимостей и дисциплинарных взысканий. После увольнения они должны в течение трёх месяцев устроиться на работу учителем на полную ставку, что должно помочь преодолеть кадровый дефицит в школах и привлечь к работе в сфере образования измученных бойцов.
Отметим, что украинцы, имеющие статус временной защиты или вид на жительство, не подпадают под автоматическую мобилизацию в случае вступления страны пребывания в войну. Призыв или привлечение к гражданской обороне зависят от законодательства конкретного государства: в Польше и Германии военная обязанность связана с гражданством, в Швеции иностранных резидентов привлекают к общей обороне, а в США отдельные группы иностранцев обязаны становиться на воинский учёт.
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