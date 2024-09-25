Росія використовує ЗАЕС для навчання пілотів FPV — експерт

Російські військові використовують територію Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) як базу для навчання пілотів дронів FPV.

Про це розповів керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, ці пілоти, отримавши навчання на об'єкті, активно тероризують українське місто Нікополь, перетворюючи його на полігон для своїх атак на цивільних. Таким чином, ЗАЕС фактично слугує прикриттям для російських військових дій, дозволяючи їм здійснювати агресію під захистом критично важливого об'єкта.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що після Саміту миру у Швейцарії наблизилося звільнення Запорізької АЕС від ворога дипломатичним шляхом.

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