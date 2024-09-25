Россия использует ЗАЭС для обучения пилотов FPV — эксперт

Российские военные используют территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в качестве базы для обучения пилотов дронов FPV.

Об этом рассказал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, эти пилоты, получив обучение на объекте, активно терроризируют украинский город Никополь, превращая его в полигон для своих атак на гражданских. Таким образом, ЗАЭС фактически служит прикрытием для российских военных действий, позволяя им совершать агрессию под защитой критически важного объекта.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после Саммита мира в Швейцарии приблизилось освобождение Запорожской АЭС от врага по дипломатическому пути.

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