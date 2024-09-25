"Манчестер Сити" после битвы с "Арсеналом" одержал победу в матче Кубка английской лиги (видео)

Команда Хосепа Гвардиолы справилась с "Уотфордом" и вышла в 1/8 финала.

"Манчестер Сити" обыграл "Уотфорд" в домашнем матче 1/16 финала Кубка английской лиги. Встреча на стадионе "Этихад" в Манчестере завершилась со счетом 2:1 .

После того, как "горожане" 22 сентября в чрезвычайно драматичном поединке АПЛ вырвали ничью против "Арсенала", 24 сентября против "шершней" ожидаемо вышел играть полурезервный состав.

Несмотря на это, команда Хосепа Гвардиолы сумела одержать победу и выйти в следующий раунд турнира.

Уже на пятой минуте отличился Жереми Доку, а на 38-й минуте Матеуш Нунеш удвоил преимущество "горожан". Гости ответили на 86-й минуте голом Тома Инса, но на большее их не хватило.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Уотфорд"

Следующий матч "Манчестер Сити" проведет 28 сентября в рамках АПЛ на выезде против "Ньюкасла", после чего "небесно-голубые" 1 октября в гостях сразятся со "Слованом" из Братиславы во втором туре Лиги чемпионов.

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