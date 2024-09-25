72-я бригада ВСУ начала отступать из Угледара – Forbes

Угледар в Донецкой области может быть захвачен россиянами, поскольку 72-я механизированная бригада ВСУ начала отступление из города.

Об этом сообщил аналитик Forbes Дэвид Акс.

Акс отметил, что последний штурм Угледара, в отличие от предыдущих, оказался успешным для россиян. Украинская аналитическая группа Frontelligence Insight подчеркнула, что ситуация в городе критическая и это, вероятно, последние этапы его обороны.

"Есть признаки того, что это именно так. Похоже, что когда на прошлой неделе российские войска стали угрожать флангам города, 72 механизированная бригада численностью 2000 человек, вооруженная танками Т-64, боевыми машинами БМП-2 и гаубицами М-109, начала постепенно отходить на более защищенные позиции", — сказал он.

Акс считает, что значение Угледара для каждой из сторон спорно, поскольку Богоявленка, которая находится неподалеку, может выполнять ту же функцию. Он предполагает, что Богоявленко является резервной базой для отступления 72-й бригады из Угледара. Аналитик также указывает, что падение Угледара под давлением россиян имеет очевидные причины.

"Хотя российские войска перенапряжены по всей линии фронта, уступающие им по численности украинские силы еще более перенапряжены. Украинская оборона на востоке прогибалась еще до того, как Генштаб в Киеве в прошлом месяце приказал наступать через границу в Курскую область. Теперь они прогибаются еще скорее", — добавил Акс.

Напомним, военный эксперт Александр Коваленко заявил, что Россия планирует одновременное наступление с севера, востока и юга. После захвата села Водяное у Угледара, российские войска изменили стратегию и пытаются обойти город с флангов из-за неудачных лобовых атак с большими потерями.

Читайте также: