Как быстро и когда может завершиться война: эксперты объяснили заявление Зеленского

В недавнем своем интервью телеканалу ABC News президент Владимир Зеленский произнес интригующую фразу о завершении войны, которая обратила на себя большое внимание.

"План победы — укрепление Украины. Поэтому мы просим наших друзей, наших союзников укрепить нас. Это очень важно... Я считаю, что мы ближе к миру, чем мы думаем. Мы ближе к концу войны", — заявил Владимир Зеленский.

Как можно расценивать именно эту цитату, когда ситуация на поле боя довольно сложная, когда количество выпущенных только за прошлую ночь по Украине "Шахедов" и ракет составило более 80, а количество боеприкосновений только за минувшие сутки составило 143 — об этом в комментарии для ТСН.ua рассказали бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев и политолог Владимир Фесенко.

"На самом деле проблем у нас очень много. Очень серьезной проблемой фактически на всех участках фронта является вопрос ресурсов. Это критически важно. Я не уверен, что мы имеем сейчас все необходимое, чтобы стабилизировать ситуацию на фронте хотя бы в ближайшей перспективе", — говорит Владислав. Селезнев.

И продолжает: "Возможно, это этакий призыв президента к западным элитам. Мол, делайте что-нибудь и вместе мы сможем преодолеть это российское нашествие. В противном случае не только Украину, но и мир ждут очень темные времена. Я уверен в том, что условно говоря, в 1939 году мир был уверен, что дальше будет лучше. Но позже мир знал много худших времен — и 1941, и 1943, и 1945. В том числе и взрывы атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки. Именно от лющей позиции сознательных стран мира и их лидеров зависит безопасное будущее этой планеты. В принципе, шанс на лучшее будущее у нас есть, но для этого надо всем приложить усилия. Политические и ресурсные усилия".

На вопрос о том, не охладеет ли Запад в вопросе помощи после заявления, что завершение войны может быть близким, Селезнев ответил нам так: "ABC News — это один из ключевых медийных элементов в США. Соответственно, это направлено на политические элиты Америки. Конечно, они абсолютно четко понимают и проблемы, с которыми сталкивается украинская армия в рамках противостояния российской агрессии. Я не думаю, что здесь поставлен вопрос о том, что, мол, Украина сама справится. Очевидно, что этого не произойдет".

По мнению Селезнева, формула победы Зеленского абсолютно очевидна, но она требует сверхусилий не только от Украины, но и от наших западных партнеров.

"Апеллировать, что кто-то вместо нас эти вопросы решит — не стоит", — говорит Селезнев.

К этому военный эксперт добавляет следующее: "Мы же не требуем от западных стран, чтобы они вместо нас воевали. Мы нуждаемся в боеприпасах, оружии, технике, технологиях. Все это является ключевым фактором, который влияет на ситуацию на поле боя".

Ситуация на поле боя сейчас

По словам Селезнева, если проанализировать сводку Генштаба, то можно понять, что ситуация на фронте по состоянию на данный момент не из простых.

"Там, где больше всего боестолкновений — там наиболее тяжело. Соответственно, Кураховское и Покровское направления, активные бои на Лиманском и Угледарском направлениях", — говорит военный эксперт.

И добавляет: " Очевидно, что мы не должны тешить себя иллюзиями — ситуация чрезвычайно сложна. Не стоит удивляться тому, что в ближайшее время мы можем услышать плохие известия о возможности удержания нами Торецка, Селидово и Угледара. Силы противника там преобладают, есть ряд оснований считать, что некоторые командирские решения, принятые украинскими руководителями, не всегда были целесообразными, которые в том числе привели к той ситуации, которая сложилась на этих участках фронта.Оценку действиям или бездействию тех или иных военных руководителей дает главком Сырский".

Кроме того, по словам Селезнева, в любом случае, мы должны понимать, что чуда не произойдет — враг сейчас прилагает немало усилий, чтобы взять под контроль украинские территории.

"Здесь ключевой фактор ресурсов. Именно 7 октября генерал Буданов определял как крайнюю точку ресурсных возможностей российской армии для активных наступательных действий. Если это произойдет — значит, мы получим возможность "перевести дух". Если же этого не произойдет, то, соответственно, мы будем иметь немало проблем — ресурс является определяющим фактором. Вспомним, прошлогодние поставки оружия и военной техники от правительства США на уровне 1-1,5 млрд, неоднократные транши, и нынешние — это в разы меньше, чем это было в прошлом году", — говорит эксперт.

Прогнозов – множество

В свою очередь, политолог Владимир Фесенко в комментарии для ТСН.ua выразил свое видение того, каким видит президент завершение войны.

"Выскажу свое мнение относительно того, что мог иметь в виду президент. Когда Зеленский говорит, что окончание войны может быть быстрее, то я думаю, что это полемика с теми, кто считает, что война бесконечна, что она может продолжаться еще 5-7 лет и так далее", – говорит Владимир Фесенко.

И добавляет: "Поэтому "скорее" — это не значит уже завтра, за 2-3 месяца. Это может быть и следующий год. Или год-два, а не 5-7-10 лет, как говорят не только некоторые зарубежные эксперты, но и некоторые наши. Мол, война — это надолго. Очень легко найти прогнозы, что война может продолжаться 10-15 лет. Поэтому, когда Зеленский говорит, что война может закончиться быстрее, речь идет о том, что она не будет бесконечной. Он подразумевал именно то, что если наши партнеры дадут нам ресурс, то войну можно завершить быстрее. Например, в следующем году".

Кроме того, по словам эксперта, это откровенный сигнал нашим партнерам.

"Мы не заинтересованы в затягивании войны, мы хотим, чтобы она закончилась быстрее. И это можно сделать. Помощь должна стать более быстрой, масштабной и более эффективной. Тогда война завершится быстрее", — резюмировал Фесенко.

Зеленский везет в США план победы! В чем ключ к завершению войны?

Ранее сообщалось о том, как у Путина отреагировали на заявление Зеленского.

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