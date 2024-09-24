Шольц объяснил, почему против дальнобойных ударов по России

Канцлер отметил, что Берлин не отменит ограничения на дальность стрельбы.

Немецкий канцлер Олаф Шольц не поддерживает ослабление ограничений на использование оружия Украиной для ударов по территории агрессора России.

Об этом он заявил в Нью-Йорке 23 сентября, сообщает издание DPA.

"Это (дальнобойные удары по РФ – Ред.) не совместимо с моей личной позицией… Мы не будем этого делать. У нас есть на это веские причины", – подчеркнул канцлер. Впрочем, не уточнил, о чем именно идет речь.

Шольц заявил, что немецкое правительство приняло "несколько решений" по военной поддержке Украины, "которые для меня очень понятны". Среди них то, что Берлин не отменит ограничения на дальность стрельбы.

Также, по словам германского политика, ФРГ не будет поставлять Украине высокоточное оружие большой дальности в будущем, независимо от решений, принятых партнерами в НАТО.

Напомним, ранее Олаф Шольц сделал заявление о путях достижения мира в Украине. Канцлер отметил, что РФ пока не готова к миру.

Читайте также: