Зеленский сообщил, возможно ли дипломатическое решение войны

Путин сейчас не готов к диалогу.

Российский "фюрер" Владимир Путин сейчас не готов к переговорам. Дипломатический путь разрешения войны возможен, но есть определенные условия.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью ABC News.

Глава государства подчеркнул, что не верит, что Путин сейчас готов к настоящим переговорам. Что больше, по словам Зеленского, речь не идет о переговорах с Россией.

"Это мостик к дипломатическому выходу, чтобы остановить войну. Только с помощью сильной позиции, которую мы можем продвигать, мы можем подтолкнуть Путина к остановке войны дипломатическим путем", — подчеркнул украинский лидер.

Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский высказался о том, что заставит диктатора Владимира Путина закончить войну. Политик отмечает, что экономика Путина и "его способность посылать сотни тысяч россиян насмерть не безграничны"

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