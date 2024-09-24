Зеленський повідомив, чи можливі переговори з Кремлем

Путін зараз не готовий до діалогу.

Російський "фюрер" Володимир Путін зараз не готовий до переговорів. Дипломатичний шлях вирішення війни можливий, але є певні умови.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю ABC News.

Глава держави наголосив: не вірить, що Путін зараз готовий до справжніх переговорів. Ба більше, за словами Зеленського, не йдеться про переговори з Росією.

"Це місток до дипломатичного виходу, щоб зупинити війну. Тільки за допомогою сильної позиції, яку ми можемо просувати, ми можемо підштовхнути Путіна до зупинення війни дипломатичним шляхом", – наголосив український лідер.

Нагадаємо, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський висловився про те, що змусить диктатора Володимира Путіна закінчити війну. Політик наголошує, що економіка Путіна і "його здатність посилати сотні тисяч росіян на смерть не безмежні".

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