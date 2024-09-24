План победы Украины: территории в обмен на перемирие и НАТО – что решит Байден

На этой неделе в США могут быть приняты важные для Украины решения, которые окажут влияние на дальнейшие сценарии развития войны. И зависят они от Джо Байдена.

Владимир Зеленский во главе украинской делегации в США.

Первая остановка – завод в Скрентоне (штат Пенсильвания), один из немногих, где производят артиллерийские снаряды 155-мм калибра. За эти почти три года полномасштабной войны выпуск этих снарядов здесь увеличился почти на 160% — до более 40 тыс. в месяц, а в планах производить до 100 тыс. Президент Зеленский лично поблагодарил губернатора штата Джоша Шапиро и работников завода за поддержку Украины, ведь критически важные для ВСУ артиллерийские снаряды мы получаем буквально с конвейера этого завода.

Вторая остановка – 79-я Генассамблея ООН в Нью-Йорке. ТСН.ua уже писал, что Джо Байден выступит с речью в первый день открытия всеобщих дебатов 24 сентября, а Владимир Зеленский – 25 сентября. Однако на полях Генассамблеи состоится очень много двусторонних встреч украинской делегации с другими мировыми лидерами. К примеру, украинский президент уже встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем и другими главами государств.

Третья остановка – Вашингтон и Белый дом. Здесь Владимир Зеленский будет иметь личные встречи с Джо Байденом и вице-президентом, кандидатом в президенты США от Демократической партии Камалой Гаррис. А уже 26-27 сентября Зеленский встретится с Трампом. Главная цель всех трех встреч – представить План победы Украины. Его реализация зависит как от результатов президентских выборов в США 5 ноября, так и от политической воли американских элит, которые пока, к сожалению, не ставят на полную победу Украины в войне, которую начала Россия.

Что предполагает план План победы Украины? Захочет ли Байден снять свое "вето" на членство Украины в НАТО, сделав это частью своего политического "наследия"? Или, наоборот, будет настаивать на скорейшем начале переговоров с Россией и установлении перемирия без каких-либо для Украины гарантий? Читайте на сайте ТСН.ua.

Что изменилось на Западе: Россия больше не угроза

Трудно не заметить, что разговоры о выходе ВСУ на международно-признанные границы 1991 года почти исчезли с повестки дня как в самой Украине, так и на Западе. В Вашингтоне и ключевых европейских столицах уверены: в краткосрочной перспективе Киев не сможет выбить россиян с оккупированных украинских территорий.

"Вероятнейший результат войны — часть украинской территории, которая временно окажется под российской оккупацией, и это может продолжаться годами", — цитирует The New York Times президента Чехии Петра Павела, который уже не в первый раз делает подобные заявления. Правда, он скорее говорит в голос то, что другие уже давно обсуждают за закрытыми дверями.

Хотя о "необходимости поиска мирных возможностей" и приглашении России к участию во втором саммите мира (первый состоялся в июне в Швейцарии) недавно открыто говорит и канцлер Германии Олаф Шольц.

С одной стороны, это связано с падением его личного и рейтинга правящей "светофорной" коалиции и ростом популярности крайне левых и правых сил, выступающих против дальнейшей поддержки Украины, призывая налаживать отношения с Россией.

С другой стороны, на немецкое правительство сильно давит бизнес, очень скучающий по дешевому российскому газу и легким деньгам, ведь экономика Германии, и это объективно, не в лучшем состоянии.

Все это умножено на нежелание западных правительств объяснять своим обществам, почему нужно увеличивать расходы на оборону и расширять производственные мощности своих ОПК, когда себестоимость производства тех же артиллерийских снарядов в России и Китае значительно меньше (учитывая меньшую стоимость рабочей силы), чем у западных. странах. И особенно в предвыборный период. К примеру, американский завод в Скрентоне, посетивший президент Зеленский, обеспечивает артиллерийскими боеприпасами не только Украину, но и Тайвань. И уже появлялись сообщения, что Тайбэй тоже недополучает достаточное количество оружия.

Также читайте Зеленский сделал заявление по поводу завершении войны с Россией

Однако, самое важное, что штат Пенсильвания, где и находится этот завод, является ключевым на этих выборах. По словам экспертов, кто примет здесь большинство, тот и станет следующим президентом США. Поэтому, несмотря на то, что именно в Пенсильвании проживает второе по численности украинское общество, Администрация Байдена не хочет рисковать принятием действительно прорывных решений, вроде предоставления разрешения на удары американскими дальнобойными ракетами в глубине территории России относительно поддержки Украины, потому что команда Трампа непременно обвинит штаб Байдена-Гаррис во втягивании США в Третью мировую, что она уже в принципе делает давно.

Именно нежелание объяснять собственным обществам необходимость увеличивать расходы на оборону, потому что это не популярно в западных странах, ведь они не находятся в состоянии прямой войны с Россией, помноженное по желанию действующих западных правительств выиграть выборы и остаться у власти, диктует давление на Украину идти на переговоры с Россией без каких-либо гарантий ненападения в будущем. И, вдобавок, согласившись на территориальные уступки.

К этому прилагается распространенный Кремлем тезис о том, что Россия вроде бы больше не представляет угрозы для восточного фланга НАТО, мол, Силы обороны Украины уничтожили за эти почти три года полномасштабной войны профессиональную российскую армию. Поэтому больше некому нападать на Польшу или страны Балтии. Естественно, остается угроза ядерного удара. Однако ее на Западе отвергают, потому что почему-то уверены, что Китай и Индия в свое время очень четко сказали Путину, что этого делать не стоит.

И это мнение сейчас услышано везде в Европе, даже в странах Балтии и Польши. Хотя, как пишет The Washington Post, в Кремле растет признание, что постоянные спекуляции о возможности применения ядерного оружия начинают терять силу, а "красные линии" Москвы Запад все больше пересекает. Однако в этой своей статье американская газета ссылается преимущественно на прокремлевских экспертов и российские источники, которые могут говорить о том, что выгодно Кремлю.

План победы: как убедить союзников

По словам директора по Европе в Совете по нацбезопасности США Майкла Карпентера, в Белом доме с нетерпением ждут от президента Зеленского презентации Плана победы, чтобы согласовать стратегические цели с Украиной в течение последних четырех месяцев работы Администрации Байдена. Однако План победы Украины, который наш президент собирается представить Байдену, Гаррис и Трампу, — это не что-то новое.

Хотя нужно добавить, что здесь украинская дипломатия несколько перехватила инициативу. Ибо, напомним, когда в апреле этого года, после более чем полугодового блокирования Трампом в Конгрессе дальнейшей военной помощи Украине почти $61 млрд (из которых более $50 млрд остается в самих США в виде инвестиций в американский ОПК), республиканцы требовали от Администрации Байдена четкого плана дальнейшей поддержки Украины. Они хотели видеть привязку предоставления США определенных видов вооружений Украине к конкретным достижениям на поле боя.

И в начале сентября, по сообщениям западных СМИ, Администрация Байдена направила Конгрессу засекреченный доклад о своей стратегии по войне. Хотя дедлайн всплыл еще в конце мая. Украина сделала очень правильный дипломатический ход, разработав свой План победы, который представит на днях в Вашингтоне ключевым игрокам, предупредив возможные спекуляции как со стороны демократов, так и республиканцев.

Ранее президент Зеленский уже сообщал, что План победы Украины состоит из четырех основных пунктов: безопасность, сильная военная и экономическая поддержка Запада и геополитическое место для Украины в мире. На днях британская The Times уточнила, что он также предусматривает предоставление Киеву гарантий безопасности (схожих статьей 5 НАТО о коллективной обороне) на случай победы Трампа, который будет подталкивать Украину к невыгодному соглашению с Россией, которое почти наверняка будет предусматривать фактическое согласие на российскую оккупацию украинских российских территорий.

Кроме этого, по информации издания, План победы предусматривает продолжение украинской операции в Курщине (что должно стать преимуществом Украины на возможных переговорах с Россией), запрос на предоставление конкретного передового оружия и гарантии продления финансовой помощи Украине.

"Призыв Зеленского к гарантиям безопасности подчеркивает неспособность (Запада — ред.) принять Украину в НАТО и другие международные альянсы, частично из-за разногласий между союзниками", — добавляет The Times.

На самом деле чего-то нового в том, о чем написала британская газета, нет. ТСН.ua уже не раз сообщал, что членство Украины в НАТО лично для Джо Байдена – это "красная линия" – риск Третьей мировой с применением Россией ядерного оружия. В Вашингтоне уже даже не обсуждают так называемую "израильскую модель" для Украины (Израиль является основным союзником

Вместе с тем еще в августе в интервью ТСН.ua директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук задавала правильный вопрос: захочет ли Байден, который уже не является кандидатом в президенты и не претендует на переизбрание, оставить после себя наследство именно в контексте войны России против Украины, чтобы зафиксировать определенное перемирие еще до президентских выборов в США или до инаугурации следующего президента в январе 2025 года?

"Или все же он понимает, что такого наследия при нынешних обстоятельствах он не может оставить, поэтому просто будет преподносить как большую победу и собственно президентское достижение то, что его Администрация помогла Украине в принципе выстоять и выжить (а то, что наступление россиян продолжается, это для тех, кто уже очень хочет углубляться); Россия стратегически проиграла (как они это любят говорить); – говорила Алена Гетманчук.

Из интервью старшего научного сотрудника Европейского совета внешних отношений Густава Гресселя Tagesschau, можно заключить, что в настоящее время президент Байден рассматривает два варианта своего возможного "наследия" в отношении Украины: либо предоставить разрешение на дальнобойные удары американским оружием в глубине территории России; или снять свое "вето" на вступление Украины в НАТО с согласия Киева на де-факто оккупацию Россией украинских территорий.

"Сейчас мы готовимся ко второму саммиту мира, продвигаясь вместе с нашими партнерами шаг за шагом, согласно формуле мира. И мы готовим документ, который представим на втором саммите мира", — заявил президент Зеленский, выступая на заседании Саммита будущего ООН в понедельник, 23 сентября.

В Кремле уже официально заявили, что Россия не примет участия во втором саммите мира, хотя параллельно и "не отказываются от политико-дипломатического урегулирования кризиса, и готовы к обсуждению действительно серьезных предложений, учитывающих ситуацию на земле (т.е. территориальные уступки со стороны Украины) – ред.) и геополитические реалии".

Однако в итоге все будет зависеть от того, кто будет следующим президентом США, и будут ли нас толкать США к переговорам с Россией на невыгодных для Украины условиях без каких-либо гарантий безопасности? Если, наконец, сбудется негативный сценарий, то за Америкой последует и Европа, и тогда Украина предстанет перед очень непростым выбором, если не решающим за все время восстановления своей независимости.

США вне НАТО), которая в идеале предусматривала бы фиксированную ежегодную военную и финансовую поддержку Киева со стороны Вашингтона, независимо от фамилии американского президента и разложения сил в Конгрессе.

Изменения в ООН?! Организацию планируют реформировать!