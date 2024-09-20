Удари по РФ: можливо Байден надасть дозвіл після виборів - американський експерт

У Конгресі та в цілому серед американців є двопартійна підтримка України. Проте під час цієї передвиборчої кампанії у США тема України та війни не так домінує, як Ізраїль та Газа.

У четвер, 26 вересня, Володимир Зеленський зустрінеться з Джо Байденом у Білому домі після їхніх виступів на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Також український президент матиме зустріч із віцепрезиденткою, кандидаткою в президенти США від Демократичної партії Камалою Гарріс.

"Лідери обговорять стан війни між Росією та Україною, включаючи стратегічне планування України та підтримку США для України в її захисті від російської агресії. Президент і віцепрезидентка наголошуватимуть на своїй непохитній прихильності підтримувати Україну, допоки вона не переможе у цій війні", - мовиться в заяві Білого дому.

ТСН.ua вже писав, що Білий дім хоче обговорити подальшу військову стратегію України. Київ представить свій "План перемоги", який, за словами президента Зеленського, складається з чотирьох основних пунктів (безпека, сильна військова й економічна підтримка Заходу, та геополітичне місце для України) та ще одного, який нам потрібен після війни. Проте, як заявили в США, вони цей план вже бачили.

Один із пунктів включає надання Україні дозволу бити західною зброєю - американськими ATACMS, британськими Storm Shadow та французькими SCALP - по цілях у глибині території Росії. Проте західні лідери відмовляються зняти відповідні обмеження. Аргументи звучать різні: від того, що це кардинально нічого не змінить на полі бою, бо запаси цих ракет обмежені, та й Росія вже вивела свої літаки за межі дальності їхнього ураження; до можливої ескалації (а в Кремлі вже погрожують застосувати ядерну зброю), яка Адміністрації Байдена до виборів 5 листопада не потрібна.

Про те, коли Білий дім все ж зважиться ухвалити це рішення, чому тема України та війни не домінує в передвиборчій кампанії США так, як Ізраїль та Газа, та які американські штати можуть вирішити результат президентських виборів, ТСН.ua запитав у Девіда Шульца, заслуженого професора політології та права у Hamline University (США, Міннесота).

Дозвіл на удари: коли Байден ухвалить рішення

За словами Девіда Шульца, наразі у Конгресі є двопартійна підтримка України й неймовірно малий відсоток людей, які щось затримують чи блокують. Щодо американців, є цифри (опитувань - ред.), які свідчать про переважну більшість підтримки України серед обох партій.

"Якщо критикувати Адміністрацію Байдена, я вважаю, що це слід було зробити набагато раніше… Треба було ще на початку надати Україні всі дозволи використовувати (американську - ред.) зброю проти Росії. Думаю, той факт, що ми робили все занадто повільно, насправді підбадьорив Росію. І той факт, що наша Адміністрація досі думає, дозволити їм (українцям - ред.) використовувати зброю в Росії чи ні? Війну не виграєш, воюючи лише в Україні. Є підтримка обох партій, щоб рухатися в цьому питанні й надати дозвіл", - каже експерт.

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Проте, за його словами, чомусь Байден занадто обережний у цьому питанні. "Сподіваюся, це станеться швидше, проте, можливо, президент Байден ухвалить це рішення вже після виборів 5 листопада", - вважає експерт.

Зовнішня політика: чому Ізраїль і Газа витіснили тему України та війни

Всі американські експерти констатують, що питання зовнішньої політики й так традиційно не були надто цікаві американському виборцю, проте під час цієї передвиборчої кампанії люди більше цікавляться подіями в Ізраїлі та Газі, ніж війною Росії проти України. На це, за словами Девіда Шульца, є дві головні причини.

По-перше, великий відсоток молоді має близькосхідне походження.

По-друге, в Америці близько 7-8 млн єврейських виборців - США мають друге за чисельністю єврейське населення у світі після Ізраїлю.

"У США багато людей, які мають подвійне громадянство Ізраїлю та Америки. І тому це стає справді серйозною проблемою. Багато з цих виборців мають багато грошей, і вони впливають на політику. В США є великий відсоток американців східноєвропейського походження, але вони далеко не такі заможні. Проте, якщо, наприклад, Росія зараз вирішить здійснити вторгнення до Польщі чи щось подібне, все може змінитися", - вважає Девід Шульц.

Хто переможе: які штати визначать хід виборів

Результати виборів вирішуватимуть сім головних штатів, що традиційно коливаються: Пенсільванія, Арізона, Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна та Вісконсин.

"Якщо Гарріс виграє всі безпечні демократичні штати й плюс три штати, що коливаються, - Пенсільванія, Вісконсін, Мічиган плюс другий округ Небраска - вона виграє президентські вибори. Трамп має виграти Джорджію, Північну Кароліну, Арізону і, можливо, також Пенсільванію. Якщо Трамп не виграє Північну Кароліну, він не виграє президентські вибори. Але з іншого боку, я все ще думаю, що він, швидше за все, виграє Північну Кароліну", - вважає експерт.

Проте, за словами експерта, штат, який справді все вирішує, — це Пенсільванія. За останніми опитуваннями Washington Post та The New York Times, Камала Гарріс поки випереджає Дональда Трампа у Пенсильванії з 50% проти 46% та 48% проти 47% відповідно.