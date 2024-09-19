Зеленський їде до США: з ким зустрінеться президент

Наступного тижня президент України Володимир Зеленський відвідає Сполучені Штати Америки.

Про це повідомляє Офіс президента.

Президент виступить на Генеральній Асамблеї ООН, зустрінеться з представниками американських оборонних та енергетичних компаній, українською громадою, проведе на полях Генасамблеї двосторонні переговори з лідерами країн і міжнародних організацій.

Під час візиту до США Зеленський також зустрінеться із президентом країни Джозефом Байденом, щоб представити йому план перемоги.

"Глава української держави розраховує обговорити деталі цього плану, а також підтримку України з боку Сполучених Штатів у її боротьбі заради свободи", – йдеться в повідомленні.

Крім того, Зеленський планує зустрічі з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, представниками Конгресу Сполучених Штатів від обох партій і 45-м президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, Трамп заявив, що, ймовірно, зустрінеться Зеленським під час візиту президента України до США наступного тижня.