Зеленський їде до США: з ким зустрінеться президент

Зеленський представить Байдену план перемоги України.
Наступного тижня президент України Володимир Зеленський відвідає Сполучені Штати Америки.
Про це повідомляє Офіс президента.
Президент виступить на Генеральній Асамблеї ООН, зустрінеться з представниками американських оборонних та енергетичних компаній, українською громадою, проведе на полях Генасамблеї двосторонні переговори з лідерами країн і міжнародних організацій.
Під час візиту до США Зеленський також зустрінеться із президентом країни Джозефом Байденом, щоб представити йому план перемоги.
"Глава української держави розраховує обговорити деталі цього плану, а також підтримку України з боку Сполучених Штатів у її боротьбі заради свободи", – йдеться в повідомленні.
Крім того, Зеленський планує зустрічі з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, представниками Конгресу Сполучених Штатів від обох партій і 45-м президентом США Дональдом Трампом.
Нагадаємо, Трамп заявив, що, ймовірно, зустрінеться Зеленським під час візиту президента України до США наступного тижня.
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