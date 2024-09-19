Зеленский едет в США: с кем встретится президент

На следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский посетит США.

Об этом сообщает Офис президента.

Президент выступит на Генеральной Ассамблее ООН, встретится с представителями американских оборонных и энергетических компаний, украинским обществом, проведет на полях Генассамблеи двусторонние переговоры с лидерами стран и международных организаций.

Во время визита в США Зеленский встретится с президентом страны Джозефом Байденом, чтобы представить ему план победы.

"Глава украинского государства рассчитывает обсудить детали этого плана, а также поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов в ее борьбе ради свободы", – говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский планирует встречи с вице-президентом США Камалой Гаррис, представителями Конгресса Соединенных Штатов от обеих партий и 45-м президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, Трамп заявил, что, вероятно, встретится с Зеленским во время визита президента Украины в США на следующей неделе.