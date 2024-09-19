РФ может устроить экологическую катастрофу на собственной территории – ОТУ "Харьков"

Россияне не только активно строят оборонительные фортификации вокруг Белгорода, но и активно минируют гидросооружения общего и специального назначения.

Об этом сообщил спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" полковник Виталий Саранцев.

"Это можно расценить как "закладку" на будущее. Если, например, ситуация резко изменится и россиянам придется взрывать дамбы, чтобы затормозить продвижение сил обороны Украины. А можно предположить и то, что РФ готовит провокации на гидротехнических сооружениях, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в экологических и гуманитарных последствиях" – отметил Саранцев.

По его словам, подобными действиями российские власти могут попытаться оправдать мобилизацию или отвлечь внимание от внутренних проблем.

Представитель ОТУ "Харьков" также уточнил, что подрыв дамб на Белгородщине может привести к масштабным наводнениям, затоплению населенных пунктов и экологической катастрофе.

Напомним, атака украинских беспилотников на склад в Торопке Тверской области может повлиять на использование баллистики для ударов по Украине. Но, по мнению Александра Коваленко, новый массированный удар она, по всей вероятности, не отсрочит.

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