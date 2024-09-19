Удар по складу ВС РФ в Торопце: в Сети показали последствия массированной атаки

В ночь на 18 сентября произошла массированная атака на склад с боеприпасами и ракетами в городе Торопец в Тверской области Российской Федерации.

Проект Радио Свобода "Схемы" опубликовал спутниковые снимки Planet Labs, демонстрирующие последствия разрушений.

На снимках со спутника Planet Labes видны последствия пожара, который еще продолжался сегодня по состоянию на 15:30 по киевскому времени, а также воронки диаметром от 50 до 90 метров от разорвавшихся снарядов.

Напомним, 18 сентября дроны СБУ, ГУР и ССО успешно атаковали большой состав главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в российском населенном пункте Торопец Тверской области.

Этот арсенал, где хранятся ракеты, боеприпасы и взрывчатые материалы, был построен в 2018 году. По информации Минобороны РФ, состав соответствовал высоким мировым стандартам, и каждое его хранилище может вместить до 240 тонн боеприпасов.

Эксперты портала Defense Express предполагают, что при атаке на склад в Торопце могли быть задействованы новые украинские реактивные дроны "Паляниця".

Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что взрывы произошли якобы из-за падения обломков дронов и объявил об эвакуации ближайших населенных пунктов. Между тем, сейсмологи зафиксировали еще одно последствие подрыва складов в Торопце — землетрясение силой 2 балла по шкале Рихтера.

СМИ показали новые спутниковые снимки последствий удара по складу в Торопце

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