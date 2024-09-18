Атака на Торопец: авиаэксперт предположил, какая область РФ может попасть под удар следующей

Атака на склад в российском городке Торопец (Тверская область) напрямую повлияет на способность россиян наносить массированные удары по территории Украины. Следующие подрывы могут ожидать объектов вокруг Москвы.

Об этом LIGA.net сказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

"Наряду с каждым российским аэродромом есть склад с вооружением. Но ни один не так важен, как этот склад в Тверской области"

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По словам эксперта, этот склад был одним из ближайших к территории Украины среди крупных складов, приспособленных для хранения необходимого количества боеприпасов.

"Этот большой склад – это хаб, из которого продукция распределялась по маленьким складам, как те, которые мы раньше уничтожили на оккупированных территориях Украины", – отмечает авиаэксперт.

Также, добавляет он, следует внимательно наблюдать за ситуацией вокруг Московской области.

"За Москвой есть Арсенал 53 – там производят авиабомбы и все, что с ними связано. Поэтому стоит ожидать подрыва других составов. Условно – вокруг Москвы. Потому что там еще есть то, что нужно уничтожать".

Напомним, россияне заявили об атаке беспилотниками в городе Торопец Тверской области. Под ударом оказался 107 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ. Начавшаяся детонация боеприпасов и взрывы были столь мощными, что сейсмические датчики зафиксировали подземные толчки (землетрясения).

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