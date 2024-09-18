Атака на Торопець: авіаексперт припустив, яка область РФ може потрапити під удар наступною

Атака на склад у російському містечку Торопець (Тверська область) безпосередньо вплине на здатність росіян завдавати масованих ударів по території України. Наступні підриви можуть чекати на об'єкти довкола Москви.

Про це LIGA.net сказав авіаексперт Анатолій Храпчинський.

"Поряд з кожним російським аеродромом є склад з озброєнням. Але жоден не такий важливий, як цей склад у Тверській області"

Україна продовжує ламати ворожу логістику

За словами експерта, цей склад був одним із найближчих до території України серед великих складів, які пристосовані для зберігання необхідної кількості боєприпасів.

"Цей великий склад – це хаб, з якого продукція розподілялася за маленькими складами, як ті, які ми раніше знищили на окупованих територіях України", – наголошує авіаексперт.

Також, додає він, слід уважно спостерігати за ситуацією довкола Московської області.

"За Москвою є Арсенал 53 – там виробляють авіабомби й все, що з ними пов'язано. Тому варто очікувати на підрив інших складів. Умовно – навколо Москви. Тому що там ще є те, що потрібно знищувати".

Нагадаємо, росіяни заявили про атаку безпілотниками у місті Торопець Тверської області. Під ударом опинився 107-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Почалася детонація боєприпасів і вибухи були такими потужними, що сейсмічні датчики зафіксували підземні поштовхи (землетруси).

Читайте також: