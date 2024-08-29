В Белгородской области отселяют жителей нескольких поселков — причина

В области устанавливают блокпосты.
Согласно решению российского штабного командования в Белгородской области, отселяют жителей нескольких поселков.
Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков, передает "Украинская правда".
По заявлению Гладкова, в пограничном районе "есть много раненых и погибших".
"Приняли решение об отселении жителей сел Пороз и Дроновка Грайворонского округа, села Старый Хутор и хутора Павловка Валуйского городского округа. Закрыли въезд в село Вязовое Краснояругского района. Устанавливаем блокпосты, попасть в этот населенный пункт можно будет только с разрешения администрации", – заявил Гладков.
По его словам, ситуация "остается напряженной".
Гладков добавил, что школы, расположенные в 20-километровой зоне в приграничных муниципалитетах области, перейдут на дистанционное обучение.
"Многие раненые, есть погибшие. Мы обязаны принимать меры для защиты населения", — добавил Гладков.
В то же время, официальных сообщений о такой ситуации в Белгородской области от российских властей не поступало.
Напомним, как сообщил спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев, российское командование опрокидывает резервы в Белгородскую область. Военные могут применяться в последующих штурмах.
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