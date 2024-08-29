День памяти защитников Украины в 2024 году: Герои не умирают

В День памяти защитников Украины не забудьте почтить всех, кто боролся за независимость нашей Родины, защищал нашу свободу и отдал за нас свою жизнь.

Каждый год 29 августа украинцы отмечают особую дату — День памяти защитников Украины. За все время войны тысячи храбрых героек и героев нашего государства уложили свои жизни за независимость Родины.

День памяти защитников Украины утвердил президент Владимир Зеленский в 2019 году. Дата была выбрана не случайно. Именно 29 августа 2014 произошла трагедия Иловайский котел.

В тот день украинские воины должны были покинуть город, оккупированный российскими военными и войсками ДНР. оккупанты пообещали открыть гуманитарный коридор, но при выходе ВСУ обстреляли их. По официальным данным тогда погибли около 366 воинов и еще сотни без вести пропали.

Символом трагической даты считается подсолнечник, поскольку большинство военных ВСУ погибло в регионах Украины, где больше полей с этим цветком.

День памяти защитников Украины — слова для чествования

Сегодня мы с особой болью и благодарностью вспоминаем героев, отдавших свою жизнь за свободу, независимость и мир в Украине. Они были мужественными воинами, чьи сердца пылали любовью к своей Родине. Их подвиг – это священная жертва, которая никогда не будет забыта.

День защитников Украины 2024 года / Фото: ТСН.ua

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Сегодня мы с глубокой грустью и благодарностью вспоминаем наших героев, отдавших жизнь за свободу Украины. Их подвиг – это наша обязанность помнить, а их мужество – это вечный пример для подражания. Вечная слава нашим защитникам! Герои не умирают!

День защитников Украины 2024 года / Фото: ТСН.ua

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Пусть этот день станет напоминанием о несокрушимости духа и жертвенности тех, кто положил свою жизнь за наше государство. Их память живет в наших сердцах, их подвиг – в нашей свободе. Вечная память героям Украины!

День защитников Украины 2024 года / Фото: ТСН.ua

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С глубоким уважением склоняем головы перед теми, кто оставил свою жизнь на поле боя ради нашего будущего. Они отдали самое ценное – свою жизнь, чтобы мы могли жить в свободной стране. Пусть их память будет вечной, а их дух живет в каждом из нас.

День защитников Украины 2024 года / Фото: ТСН.ua

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Мы помним и чтим тех, кто встал на защиту Украины и отдал свою жизнь за ее независимость. Пусть их жертва никогда не будет забыта, а их подвиг станет символом несокрушимой веры в Украину. Вечная слава нашим героям! Герои не умирают!