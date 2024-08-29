День пам'яті захисників України 2024 року: Герої не вмирають

В День пам'яті захисників України не забудьте вшанувати всіх тих, хто боровся за незалежність нашої Батьківщини, захищав нашу свободу і віддав за нас своє життя.

Щороку 29 серпня українці вшановують особливу дату — День пам'яті захисників України. За весь час війни тисячі хоробрих геройок та героїв нашої держави поклали свої життя за незалежність Батьківщини.

День пам'яті захисників України затвердив президент Володимир Зеленський 2019 року. Дата була обрана не випадково. Саме 29 серпня 2014 року відбулася трагедія Іловайський котел.

Того дня українські воїни повинні були покинути місто, окуповане російськими військовими та військами "ДНР". Окупанти пообіцяли відкрити гуманітарний коридор, але під час виходу ЗСУ обстріляли їх. За офіційними даними тоді загинуло близько 366 воїнів та ще сотні безвісти зникли.

Символом трагічної дати вважається соняшник, оскільки більшість військових ЗСУ загинуло в регіонах України, де найбільше полів з цією квіткою.

День пам'яті захисників України — слова для вшанування

Сьогодні ми з особливим болем і вдячністю згадуємо героїв, які віддали своє життя за свободу, незалежність і мир в Україні. Вони були мужніми воїнами, чиї серця палали любов'ю до своєї Батьківщини. Їхній подвиг — це священна жертва, яка ніколи не буде забута.

День захисників України 2024 року / Фото: ТСН.ua

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Сьогодні ми з глибоким сумом і вдячністю згадуємо наших героїв, які віддали життя за свободу України. Їхній подвиг — це наш обов’язок пам'ятати, а їхня мужність — це вічний приклад для наслідування. Вічна слава нашим захисникам! Герої не вмирають!

День захисників України 2024 року / Фото: ТСН.ua

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Нехай цей день стане нагадуванням про незламність духу і жертовність тих, хто поклав своє життя за нашу державу. Їхня пам'ять живе в наших серцях, їхній подвиг — у нашій свободі. Вічна пам'ять героям України!

День захисників України 2024 року / Фото: ТСН.ua

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З глибокою шаною схиляємо голови перед тими, хто залишив своє життя на полі бою заради нашого майбутнього. Вони віддали найцінніше—своє життя, щоб ми могли жити у вільній країні. Нехай їхня пам'ять буде вічною, а їхній дух — живе в кожному з нас.

День захисників України 2024 року / Фото: ТСН.ua

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Ми пам’ятаємо і шануємо тих, хто став на захист України і віддав своє життя за її незалежність. Нехай їхня жертва ніколи не буде забута, а їхній подвиг стане символом незламної віри в Україну. Вічна слава нашим героям! Герої не вмирають!