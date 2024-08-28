Де на фронті є просування окупантів: оновлена мапа Deep State

Ворог просунувся в Новогродівці, Торецьку, Михайлівці, біля Павлівки, Пантелеймонівки та Вугледару. Мапу бойових дій оновлено.

Про це повідомляє Deep State.

"Сьогодні росіяни в основному готувалися до наступного масового штурму на Покровському відтинку"

Раніше йшлося про те, що армія РФ вийшла на кордон Гродівка – Новогродівка (майже поглинувши останню), повернула на південь – на Селидове. Це було очікувано, оскільки продовжуючи наступ на Покровськ і виходячи за межі Новогродівки, росіяни опинилися б у гранично незручному й небезпечному становищі, з урахуванням незахищеного південного флангу.

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