Росіяни окупували Мемрик та Калинове на Покровському напрямку – Deep State (мапа)

Ворог продовжує просуватися на Покровському напрямку.
Російські війська окупували села Мемрик та Калинове Покровського району та просунулися на цьому напрямку.
Про це повідомили аналітики Deep State.
Російські війська в Донецькій області окупували Мемрик та Калинове, а також просунулися у Новогродівці, Костянтинівці, біля Михайлівки, Лісівки та Водяного.
Аналітики Deep State також оновили мапу бойових дій, де зображена поточна ситуація на фронті.
Наважаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські війська суттєво просунулися на Покровському напрямку. Зокрема, ворог просунувся у Новогродівці, у Гродівці і захопив Калинове.
Читайте також: