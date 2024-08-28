Росіяни окупували Мемрик та Калинове на Покровському напрямку – Deep State (мапа)

Російські війська окупували села Мемрик та Калинове Покровського району та просунулися на цьому напрямку.

Про це повідомили аналітики Deep State.

Російські війська в Донецькій області окупували Мемрик та Калинове, а також просунулися у Новогродівці, Костянтинівці, біля Михайлівки, Лісівки та Водяного.

Аналітики Deep State також оновили мапу бойових дій, де зображена поточна ситуація на фронті.

Мапа з ситуацією на фронті від Deep State

Наважаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські війська суттєво просунулися на Покровському напрямку. Зокрема, ворог просунувся у Новогродівці, у Гродівці і захопив Калинове.

Читайте також: