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Росіяни окупували Мемрик та Калинове на Покровському напрямку – Deep State (мапа)

Росіяни окупували Мемрик та Калинове на Покровському напрямку – Deep State (мапа)

Російські військові / Фото: Facebook/Луганська обласна військово-цивільна адміністрація

Ворог продовжує просуватися на Покровському напрямку.

Російські війська окупували села Мемрик та Калинове Покровського району та просунулися на цьому напрямку.

Про це повідомили аналітики Deep State.

Російські війська в Донецькій області окупували Мемрик та Калинове, а також просунулися у Новогродівці, Костянтинівці, біля Михайлівки, Лісівки та Водяного.

Аналітики Deep State також оновили мапу бойових дій, де зображена поточна ситуація на фронті.

Мапа з ситуацією на фронті від Deep State / ©
Мапа з ситуацією на фронті від Deep State

Наважаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські війська суттєво просунулися на Покровському напрямку. Зокрема, ворог просунувся у Новогродівці, у Гродівці і захопив Калинове.

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