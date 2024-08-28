ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині (відео)

У бригаді запевнили, що тепер "однією проблемою для нашої піхоти менше".
Бійці підрозділу ППО 28-ї окремої механізованої бригади уразили російський штурмовик Су-25 і зняли цей момент на відео.
Про це бійці 28-ї ОМБр повідомили у своєму телеграм-каналі.
"Вєчного польота", – як то кажуть деякі ворожі блогери. Воїни підрозділу ППО 28-ї ОМБр вразили російський штурмовик СУ-25!" – йдеться в заяві бригади.
Там додали, що доля екіпажу ураженого літака поки що невідома, водночас запевнили, що тепер "однією проблемою для нашої піхоти менше".
До слова, раніше в ДПСУ показали, як їхні дронарі бригади "Помста" "кошмарять" російських окупантів на Луганщині.
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